الأحد 2025-05-18 03:47 م
 

تراجع نسبة تخزين المياه في السدود بنسبة 26.24% بين عامي 2023 و2024

سد الموجب
سد الموجب
 
الأحد، 18-05-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   اظهرت بيانات وزارة المياه والري تراجعا ملحوظا في نسبة تخزين المياه في السدود بين عامي 2023 و2024، حيث تراجعت النسبة بمقدار 26.24%.

اضافة اعلان


وبلغ حجم التخزين الكلي في السدود خلال عام 2023 قرابة 118,685,186 مترا مكعبا، في حين بلغ مخزون المياه في العام الحالي قرابة 87,586,483 مترا مكعبا.


وأظهر التقرير، أن كمية المياه الخارجة من السدود العام الماضي بلغت قرابة 219,082,967 مترا مكعبا، مقارنة مع المياه الداخلة التي بلغت قرابة 187,214,747 مترا مكعبا.

 
gnews

أحدث الأخبار

زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79

أخبار الشركات زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الصفدي يلتقي المطران إياد الطوال مهنئاً بتعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: انطلاق ورشة عمل تدريب الميسرين

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية من المدارس إلى الجمعيات .. 9 فعاليات لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع

ل

أخبار محلية حين تتسع الشاشة وتضيق الحياة.. أطفال في عزلة رقمية

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس ‎الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة

الصورة التي تداولها الإعلام الإسرائيلي

عربي ودولي الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة لقاء عون وزعيم دروز الكيان



 
 





الأكثر مشاهدة