تراجع نسبة تخزين المياه في السدود بنسبة 26.24% بين عامي 2023 و2024

الوكيل الإخباري- اظهرت بيانات وزارة المياه والري تراجعا ملحوظا في نسبة تخزين المياه في السدود بين عامي 2023 و2024، حيث تراجعت النسبة بمقدار 26.24%.

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وبلغ حجم التخزين الكلي في السدود خلال عام 2023 قرابة 118,685,186 مترا مكعبا، في حين بلغ مخزون المياه في العام الحالي قرابة 87,586,483 مترا مكعبا.