ترامب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة

وبين انه تقدم تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت.
وأشار الى ان آداؤه جيد للغاية في الولايات المتأرجحة ويجب أن تظهر نتائج الانتخابات بشكل مبكر الليلة.
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