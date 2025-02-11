ترامب يهدد بإلغاء اتفاق غزة ووقف المساعدات للأردن ومصر

وقال ترامب في تصريحات جديدة إنه "إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت المقبل، سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "حماس" ستكتشف ما أعنيه بهذا التهديد.
كما جدد تلويحه بقطع المساعدات الأمريكية عن الأردن ومصر إذا رفضتا استقبال معظم الفلسطينيين من غزة بشكل دائم، وسط رفض قاطع من الأردن ومصر لقضية التهجير والتوطين وتمسكهما بأن فلسطين للفلسطينيين وألا يتم تهجير سكان غزة.
يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيلتقي مساء اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض كأول زعيم عربي بعد فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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