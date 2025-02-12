 
الخميس 2025-02-13 12:17 ص
 

ترامب يوجه خطابا إلى الأردنيين: الملك عبدالله الثاني أحد القادة العظماء في العالم - فيديو

وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الأردنيين، عبر صفحته الرسمية في موقع إكس. وقال ترامب في كلمة مرئية له وجهها إلى الشعب الأردني، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني من أعظم قادة العالم، وهو يحب
ترامب
الأربعاء، 12-02-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري-    اشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشعب الأردني والملك عبد الله الثاني

وفي خطاب يحمل الكثير من التقدير والاحترام، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمات إشادة بالشعب الأردني وقيادته، مشيرًا إلى أن الأردنيين يتمتعون بذكاء لامع وحيوية كبيرة.

اضافة اعلان


وأكد ترامب في حديثه على المكانة الخاصة التي يحظى بها الملك عبد الله الثاني، واصفًا إياه بأنه أحد القادة العظماء في العالم. كما أثنى على دوره القيادي، مشيرًا إلى حكمته وقلبه الطيب، وإخلاصه الشديد لشعبه ووطنه.


وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأردنيين محظوظون لامتلاكهم ملكًا بهذه الصفات القيادية المتميزة، معربًا عن تقديره العميق له. وختم كلمته بالدعاء بأن يحظى الشعب الأردني بحياة مزدهرة، مؤكدًا مرة أخرى على عظمة قائدهم.


يأتي هذا الخطاب في إطار الإشادة المستمرة بالدور الذي يلعبه الأردن على الساحة الدولية، فضلًا عن مكانة الملك عبد الله الثاني كقائد يحظى بالاحترام على المستوى العالمي.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أسواق ومال تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

جانب من اللقاء

أخبار محلية ولي العهد يبحث في واشنطن فرص تعزيز التعاون مع وزير الطاقة الأمريكي

وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الأردنيين، عبر صفحته الرسمية في موقع إكس. وقال ترامب في كلمة مرئية له وجهها إلى الشعب الأردني، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني من أعظم قادة العالم، وهو يحب

أخبار محلية ترامب يوجه خطابا إلى الأردنيين: الملك عبدالله الثاني أحد القادة العظماء في العالم - فيديو

ارشيفية

عربي ودولي إدارة ترامب رحبت بقرار عباس إلغاء دفع أموال لعائلات الأسرى

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تحصل على منحة يابانية لشراء شاحنتين

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

ارشيفية

أخبار محلية الأردن يترأس الاجتماع الـ 51 للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط



 




الأكثر مشاهدة