تربية البادية الشمالية الغربية تؤكد عودة الدراسة لمدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية عودة الدوام بمدرسة حي الجندي الأساسية المختلطة يوم الأحد المقبل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. اضافة اعلان





وأكدت المديرية في بيان اليوم، عودة مدرسة خالد بن الوليد الأساسية للبنين إلى موقعها القديم وعودة مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين ومباشرة عملها للفترة الصباحية بدلاً من الفترة المسائية