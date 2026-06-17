تربية البادية الشمالية الغربية تتسلم مدرستين جديدتين

الوكيل الإخباري- تسلمت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية مشروعي مدرسة النهضة الأساسية المختلطة في منطقة النهضة، ومدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين في منطقة المنصورة، بكلفة مالية إجمالية بلغت مليونين و 175 ألف دينار.

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وقالت مديرة التربية الدكتورة منال الحويدي اليوم الأربعاء، إن مشروع مدرسة النهضة الأساسية المختلطة ممول من موازنة مجلس محافظة المفرق بمبلغ 475 ألف دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 100 بالمئة، لافتة إلى أنه تم مخاطبة شركة كهرباء إربد مسبقاً لغايات تركيب محول كهرباء للمدرسة، لاسيما أنه تم تحويل المبلغ المالي لهذه الغاية.



وأشارت إلى أن تأخر تركيب المحول يعود بالأساس إلى عدم توفره لدى شركة كهرباء إربد، مؤكدة أنه في حال تأخر تركيب محول الكهرباء قبل بدء الفصل الدراسي القادم سيتم تركيب عداد كهرباء مؤقت للتمكن من بدء العام الدراسي القادم في موعده.



وأضافت، إن المديرية تسلمت مشروع مدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين في منطقة المنصورة ضمن بلدية حوشا القديمة، والبالغ كلفته المالية مليونا و 700 ألف دينار، بتمويل من رئاسة الوزراء.



وأوضحت الحويدي أن نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة حي الجندي الأساسية المختلطة في منطقة الخالدية بلغت 65 بالمئة، لافتة إلى استمرارية الأعمال الإنشائية في هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ مليونين و 800 ألف دينار.