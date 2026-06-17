تربية البادية الشمالية الغربية تتسلم مدرستين جديدتين

وقالت مديرة التربية الدكتورة منال الحويدي اليوم الأربعاء، إن مشروع مدرسة النهضة الأساسية المختلطة ممول من موازنة مجلس محافظة المفرق بمبلغ 475 ألف دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 100 بالمئة، لافتة إلى أنه تم مخاطبة شركة كهرباء إربد مسبقاً لغايات تركيب محول كهرباء للمدرسة، لاسيما أنه تم تحويل المبلغ المالي لهذه الغاية.
وأشارت إلى أن تأخر تركيب المحول يعود بالأساس إلى عدم توفره لدى شركة كهرباء إربد، مؤكدة أنه في حال تأخر تركيب محول الكهرباء قبل بدء الفصل الدراسي القادم سيتم تركيب عداد كهرباء مؤقت للتمكن من بدء العام الدراسي القادم في موعده.
وأضافت، إن المديرية تسلمت مشروع مدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين في منطقة المنصورة ضمن بلدية حوشا القديمة، والبالغ كلفته المالية مليونا و 700 ألف دينار، بتمويل من رئاسة الوزراء.
وأوضحت الحويدي أن نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة حي الجندي الأساسية المختلطة في منطقة الخالدية بلغت 65 بالمئة، لافتة إلى استمرارية الأعمال الإنشائية في هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ مليونين و 800 ألف دينار.
وأكدت أن هذه المشاريع التعليمية ستنعكس إيجاباً على سير العملية التعليمية من خلال توفير أجواء دراسية ملائمة للطلبة من كلا الجنسين، إضافة إلى دورها في الحد من الاكتظاظ في الغرف الصفية ونظام الدراسة على فترتين.
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