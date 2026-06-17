الأربعاء 2026-06-17 09:40 م

تربية البادية الشمالية الغربية تتسلم مدرستين جديدتين

ل
تربية البادية الشمالية الغربية تتسلم مدرستين جديدتين
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:12 م

الوكيل الإخباري-  تسلمت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية مشروعي مدرسة النهضة الأساسية المختلطة في منطقة النهضة، ومدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين في منطقة المنصورة، بكلفة مالية إجمالية بلغت مليونين و 175 ألف دينار.

اضافة اعلان


وقالت مديرة التربية الدكتورة منال الحويدي اليوم الأربعاء، إن مشروع مدرسة النهضة الأساسية المختلطة ممول من موازنة مجلس محافظة المفرق بمبلغ 475 ألف دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 100 بالمئة، لافتة إلى أنه تم مخاطبة شركة كهرباء إربد مسبقاً لغايات تركيب محول كهرباء للمدرسة، لاسيما أنه تم تحويل المبلغ المالي لهذه الغاية.


وأشارت إلى أن تأخر تركيب المحول يعود بالأساس إلى عدم توفره لدى شركة كهرباء إربد، مؤكدة أنه في حال تأخر تركيب محول الكهرباء قبل بدء الفصل الدراسي القادم سيتم تركيب عداد كهرباء مؤقت للتمكن من بدء العام الدراسي القادم في موعده.


وأضافت، إن المديرية تسلمت مشروع مدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين في منطقة المنصورة ضمن بلدية حوشا القديمة، والبالغ كلفته المالية مليونا و 700 ألف دينار، بتمويل من رئاسة الوزراء.


وأوضحت الحويدي أن نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة حي الجندي الأساسية المختلطة في منطقة الخالدية بلغت 65 بالمئة، لافتة إلى استمرارية الأعمال الإنشائية في هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ مليونين و 800 ألف دينار.


وأكدت أن هذه المشاريع التعليمية ستنعكس إيجاباً على سير العملية التعليمية من خلال توفير أجواء دراسية ملائمة للطلبة من كلا الجنسين، إضافة إلى دورها في الحد من الاكتظاظ في الغرف الصفية ونظام الدراسة على فترتين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

ب

أخبار محلية القوات المسلحة ترسل قافلة تزويد طبية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في غزة

ب

خاص بالوكيل خبر سار للمقترضين في الأردن

g

أسواق ومال الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

ب

أخبار محلية إصابتان إحداهما بالغة إثر حريق صهريج بنزين في الماضونة

ل

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على إعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة

ل

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق صهريج بنزين في الماضونة - فيديو

ل

أخبار محلية تربية البادية الشمالية الغربية تتسلم مدرستين جديدتين



 
 






الأكثر مشاهدة

 