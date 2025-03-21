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تربية البادية الشمالية الغربية تناقش تطوير مستوى التعليم بمرحلة رياض الأطفال

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جانب من الاجتماع
 
الجمعة، 21-03-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الجمعة اجتماعًا ناقش عددًا من القضايا التي تتعلق بتطوير وتحسين مستوى التعليم في مرحلة رياض الأطفال.

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وأكد مدير المديرية، الدكتور طايل المساعيد، بحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتور هايل العظامات ومدير الشؤون الإدارية الدكتور مصعب شديفات على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، كالألعاب التعليمية، والأثاث الملائم وإجراء الصيانة الدورية وتأمين جميع الأركان، وحصر الاحتياجات اللازمة للعام القادم.


وأضاف الدكتور المساعيد، أن هذا الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز البيئة التعليمية للطلبة في هذه المرحلة كونها تعتبر الركيزة الأساسية لتغذية عقل الطفل بالمهارات والأساسيات في هذا العمر المبكر، ما ينعكس إيجابًا عليه في المراحل التعليمية اللاحقة.


وأشاد المساعيد بجهود جميع الزملاء والزميلات المبذولة في السياق، ما يعكس روح العمل بالفريق الواحد تحقيقًا للمصلحة العامة التي تسعى المديرية لتحقيقها.

 
 
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أخبار محلية تربية البادية الشمالية الغربية تناقش تطوير مستوى التعليم بمرحلة رياض الأطفال

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