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تربية الرصيفة تستحدث 29 شعبة رياض أطفال

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري-    استحدثت مديرية تربية وتعليم لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء 29 شعبة جديدة لصفوف رياض الأطفال في مدارس اللواء لهذا العام.

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وقال مدير تربية وتعليم اللواء احمد الشديفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المديرية تواكب خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لتوفير التعليم في مرحلة رياض الأطفال لأكبر عدد من الأطفال على مستوى المملكة، إضافة لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتخفيف عنهم.


وأكد أن مديرية تربية الرصيفة نجحت هذا العام بزيادة عدد الشعب الدراسية لرياض الأطفال في مدارس اللواء من 122 شعبة العام الماضي الى 151 شعبة حيث تم استيعاب 878 طفلا جديدا في الرياض ليصبح العدد الحالي 4500 طفل مقابل 3622 العام الماضي.


وأشار الشديفات الى تقسيم هذه الشعب بين 87 شعبة صباحية و64 شعبة في الفترة المسائية تضم كل شعبة حوالي 30 طفلا، موضحا أن جميع الشُعب تم تجهيزها حسب المواصفات العالمية لاحتياجات رياض الأطفال ويقوم على التعليم فيها معلمات متخصصات بتدريس هذه المرحلة حيث تم أيضا استحداث 30 شاغرا لهذه الغاية.


وأشار الى أن لواء الرصيفة يضم 87 مدرسة لجميع المراحل منها سبع مدارس تقدم الخدمة للطلبة السوريين في الفترة المسائية تجاوز عدد الطلبة الملتحقين بها 73 الف طالب وطالبة، لافتا الى أن المديرية تعمل بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء على استحداث مدارس جديدة خلال العامين المقبلين لتغطية الطلب الكبير نتيجة الكثافة السكانية العالية في اللواء كما تم لهذه الغاية استحداث 12 غرفة صفية جديدة في مدرسة ذات النطاقين.

 
gnews

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