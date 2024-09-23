تربية الرصيفة تستحدث 29 شعبة رياض أطفال

الوكيل الإخباري- استحدثت مديرية تربية وتعليم لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء 29 شعبة جديدة لصفوف رياض الأطفال في مدارس اللواء لهذا العام.

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وقال مدير تربية وتعليم اللواء احمد الشديفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المديرية تواكب خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لتوفير التعليم في مرحلة رياض الأطفال لأكبر عدد من الأطفال على مستوى المملكة، إضافة لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتخفيف عنهم.



وأكد أن مديرية تربية الرصيفة نجحت هذا العام بزيادة عدد الشعب الدراسية لرياض الأطفال في مدارس اللواء من 122 شعبة العام الماضي الى 151 شعبة حيث تم استيعاب 878 طفلا جديدا في الرياض ليصبح العدد الحالي 4500 طفل مقابل 3622 العام الماضي.



وأشار الشديفات الى تقسيم هذه الشعب بين 87 شعبة صباحية و64 شعبة في الفترة المسائية تضم كل شعبة حوالي 30 طفلا، موضحا أن جميع الشُعب تم تجهيزها حسب المواصفات العالمية لاحتياجات رياض الأطفال ويقوم على التعليم فيها معلمات متخصصات بتدريس هذه المرحلة حيث تم أيضا استحداث 30 شاغرا لهذه الغاية.