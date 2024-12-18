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تربية الزرقاء تفقد معلمة فاضلة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-12-2024 07:51 ص

الوكيل الإخباري-   نعت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى المعلمة سماهر كفاوين التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مؤخرًا.

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وجاء في نص النعي المنشور عبر حسابها على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور أسامة عايد شديفات والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة بوفاة الزميلة المعلمة سماهر كفاوين من مدرسة الإسكان الأساسية الأولى للبنات.


إنا لله وإنا إليه راجعون

 
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