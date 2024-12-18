تربية الزرقاء تفقد معلمة فاضلة

وجاء في نص النعي المنشور عبر حسابها على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور أسامة عايد شديفات والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة بوفاة الزميلة المعلمة سماهر كفاوين من مدرسة الإسكان الأساسية الأولى للبنات.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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