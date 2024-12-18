تربية الزرقاء تفقد معلمة فاضلة

الوكيل الإخباري- نعت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى المعلمة سماهر كفاوين التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مؤخرًا.

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وجاء في نص النعي المنشور عبر حسابها على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور أسامة عايد شديفات والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة بوفاة الزميلة المعلمة سماهر كفاوين من مدرسة الإسكان الأساسية الأولى للبنات.