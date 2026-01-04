"تربية السلط" تختتم دورة "صمّم واصنع"

وتضمّن حفل الاختتام، الذي حضره أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، ومدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور أحمد مساعفة، ومدير التربية والتعليم لمديرية السلط علي خريسات، عرض فيديو تعريفي ببرنامج "صمّم واصنع"، وتقديم مشاريع الطلبة التي جسّدت مهاراتهم في مجالات التصميم والابتكار والعمل التطبيقي.
وأكد مدير المدرسة معن عربيات أن البرنامج يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتنمية قدراتهم الإبداعية والعملية.
من جانبه، قال نائب مدير عام صندوق الحسين للإبداع والابتكار، فائق حجازين، إن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل قادر على التفكير الإبداعي وتحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطوير لتصبح مشاريع اقتصادية مستقبلية، ضمن شراكة فاعلة مع وزارة التربية ومدارس الملك عبدالله الثاني للتميّز.
وأشار إلى أهمية التعليم المهني والتقني في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار تنفيذ البرنامج في مدارس أخرى لترسيخ ثقافة التميّز والابتكار في مختلف محافظات المملكة.
وفي ختام الحفل، كرم الدكتور غيث المشاركين والقائمين على البرنامج تقديرًا لجهودهم.
