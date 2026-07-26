تربية الطفيلة تدعو طلبة الصف التاسع لاكتشاف تخصصات "البتك"

الوكيل الإخباري- دعا مدير مديرية التربية والتعليم في الطفيلة عمران اللصاصمة، الطلبة وأولياء أمورهم إلى الاطلاع على طبيعة التخصصات المتاحة واختيار المسار الذي يتناسب مع ميول الطلبة وقدراتهم وطموحاتهم، لافتا إلى أن اختيار المسار المهني والتقني يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الطلبة، وخطوة نحو تعليم يرتكز على المهارة والمعرفة معا.

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وأكد أن مسار البيتك يتيح للطلبة تطوير قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى إنجازات، وأفكارهم إلى فرص، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر قدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في التعليم وسوق العمل حيث تصنع المهارات، وتفتح أبواب الفرص نحو مستقبل واعد.

ودعت المديرية طلبة الصف التاسع وأولياء أمورهم إلى التعرف على مدارس التعليم المهني والتقني البيتك والتخصصات المتاحة فيها، مؤكدة أهمية اختيار المسارات التعليمية التي تواكب تطورات العصر وتستجيب لمتطلبات سوق العمل .