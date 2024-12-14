تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"

وقال مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، إن الحملة التي شملت نحو 40 مدرسة أساسية وثانوية، تترجم مبدأ التشاركية بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم.
وأشار اللصاصمة، إلى أن التبرع لصالح مرضى السرطان يُعد من أرقى القيم الإنسانية التي تُعزز مبدأ التكافل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، مشيدًا بجهود القائمين على الحملة ودورهم في تحقيق أهداف تربوية ومجتمعية ذات أثر إيجابي.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت
-
حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون
-
"شعلة الأردن الكشفية" تحتفل بيوم التطوع العالمي
-
انطلاق أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول
-
وزير الخارجية: رسالتنا أننا نقف إلى جانب الشعب السوري