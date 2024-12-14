تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"

الوكيل الإخباري- كرّمت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة المشاركين في حملة "حصالة الخير"، التي نُفذت في مدارس المحافظة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، تأكيدًا على أهمية المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني.

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وقال مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، إن الحملة التي شملت نحو 40 مدرسة أساسية وثانوية، تترجم مبدأ التشاركية بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم.