 
السبت 2024-12-14 10:52 م
 

تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"

جانب من التكريم
جانب من التكريم
السبت، 14-12-2024 09:12 م

الوكيل الإخباري-   كرّمت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة المشاركين في حملة "حصالة الخير"، التي نُفذت في مدارس المحافظة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، تأكيدًا على أهمية المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني.

اضافة اعلان


وقال مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، إن الحملة التي شملت نحو 40 مدرسة أساسية وثانوية، تترجم مبدأ التشاركية بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم.


وأشار اللصاصمة، إلى أن التبرع لصالح مرضى السرطان يُعد من أرقى القيم الإنسانية التي تُعزز مبدأ التكافل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، مشيدًا بجهود القائمين على الحملة ودورهم في تحقيق أهداف تربوية ومجتمعية ذات أثر إيجابي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

الطقس أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

عطلة

أخبار محلية الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

تعبيرية

خاص بالوكيل تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء

تعبيرية

أخبار محلية قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن

مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمركي جلال القضاة

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد

مجلس الوزراء

أخبار محلية قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت

جانب من التكريم

أخبار محلية تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"

أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع يوضح حول نيته للترشح للرئاسة في سوريا



 




الأكثر مشاهدة