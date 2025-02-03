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تربية القويسمة تطلق مبادرة "صف بلا ضعف" لتعزيز مهارات القراءة

جانب من المبادرة التعليمية
جانب من المبادرة التعليمية
الإثنين، 03-02-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري-   أطلق قسم الأشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة، مبادرة تعليمية فريدة تحمل اسم "صف بلا ضعف" ، بهدف تعزيز مهارات القراءة لدى الصفوف الثلاثة الأولى، من خلال توجيه المعلمات وتدريبهم على اتباع أساليب تدريس حديثة تسهم في تطوير القدرة على الفهم والتحليل.

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وقالت المديرية في بيان اليوم الاثنين، إن المبادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الوعي بأهمية القراءة كأداة أساسية للتفوق الأكاديمي والمهني، ومفتاح لتوسيع آفاق الطلبة الفكرية وتنمية قدراتهم العقلية وتحسين مفرداتهم اللغوية وتطوير قدرتهم على التعبير عن أفكارهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم لتمكنهم من المشاركة بالأنشطة الصفية، وتطوير مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات في مختلف جوانب حياتهم، وتطوير قدراتهم على التفكير والبحث.

 
gnews

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