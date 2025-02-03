تربية القويسمة تطلق مبادرة "صف بلا ضعف" لتعزيز مهارات القراءة

الوكيل الإخباري- أطلق قسم الأشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة، مبادرة تعليمية فريدة تحمل اسم "صف بلا ضعف" ، بهدف تعزيز مهارات القراءة لدى الصفوف الثلاثة الأولى، من خلال توجيه المعلمات وتدريبهم على اتباع أساليب تدريس حديثة تسهم في تطوير القدرة على الفهم والتحليل.

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