تربية القويسمة تطلق مبادرة "صف بلا ضعف" لتعزيز مهارات القراءة

وقالت المديرية في بيان اليوم الاثنين، إن المبادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الوعي بأهمية القراءة كأداة أساسية للتفوق الأكاديمي والمهني، ومفتاح لتوسيع آفاق الطلبة الفكرية وتنمية قدراتهم العقلية وتحسين مفرداتهم اللغوية وتطوير قدرتهم على التعبير عن أفكارهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم لتمكنهم من المشاركة بالأنشطة الصفية، وتطوير مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات في مختلف جوانب حياتهم، وتطوير قدراتهم على التفكير والبحث.
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