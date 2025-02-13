تربية القويسمة تنظم حملة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري-
نظمت مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة، ممثلة بقسم التعليم العام وشؤون الطلبة بالتعاون مع مديرية بنك الدم الوطني اليوم الخميس حملة للتبرع بالدم، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني .
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وشارك في الحملة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى معلمين ومعلمات وموظفين وموظفات من قطاعات مختلفة، وحيث جاءت حملة التبرع بالدم في إطار خطة مجلس البرلمان الطلابي لمجلس المديرية للعام الدراسي 2024/2025 ، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة لمساعدة من هم بحاجة إلى هذه الخدمة الصحية.