تربية القويسمة تنظم حملة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة، ممثلة بقسم التعليم العام وشؤون الطلبة بالتعاون مع مديرية بنك الدم الوطني اليوم الخميس حملة للتبرع بالدم، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني .

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