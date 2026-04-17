الجمعة 2026-04-17 02:19 ص

تربية الكرك تحتفل بيوم العلم الأردني

علم الأردن
الجمعة، 17-04-2026 12:36 ص

الوكيل الإخباري-    احتفلت مدرسة الكرك الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية قصبة الكرك، اليوم الخميس، بيوم العلم الأردني، في فعالية وطنية جسّدت معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.

وجاء الاحتفال بحضور مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك، الدكتور ياسين الشواورة، ومدير المدرسة إبراهيم الكفاوين، إلى جانب عدد من الكوادر التربوية والطلبة.


وأكد الدكتور الشواورة خلال كلمته، أهمية هذه المناسبات في تعزيز روح الانتماء لدى الطلبة، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم، مشيداً بجهود إدارة المدرسة في تنظيم الفعالية وإبرازها بصورة مميزة.

 
 


