تربية الكرك تفتتح معرض التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- افتتحت مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض "أسبوع التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي" والذي نظمته مدارس المملكة الخاصة والواقعة في بلدة الثنية وسط المحافظة. اضافة اعلان





وحضر حفل الافتتاح من مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك رئيس قسم التعليم الخاص الدكتور عدي الشواورة، ورئيس قسم التكنولوجيا عمر المدادحة، ورئيس قسم اللوازم علا الجعافرة، وأعضاء قسم التعليم الخاص دعاء الكركي وسائد المحادين، ومن قسم النشاطات التربوية الدكتور خالد المعايطة والمهندسة ألما الحباشنة، وحشد من الطلبة من مختلف المدارس التابعة للمديرية وأفراد المجتمع المحلي.



وقالت مندوبة مدير التربية، مديرة الشؤون الإدارية والمالية كوثر الحمايدة، إن إقامة مثل هذه الفعاليات التربوية هي خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وإطلاع الطلبة على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، مؤكدة أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في توسيع مدارك الطلبة التكنولوجية.



وأشارت إلى أن العالم يشهد ثورة تقنية متسارعة تستدعي تمكين الأجيال الناشئة من أدوات العصر ومفاتيح المستقبل.



وأشادت بالجهود الكبيرة لإدارة المدرسة والكادرين الإداري والتعليمي لجهودهم المبذولة في إعداد هذا الحدث الذي يعكس حرص المدرسة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التعليمي والتكنولوجي.



وأتاح المعرض للطلبة التفاعل مع أدوات وتقنيات عصرية تُعد من ملامح المستقبل القريب، وتنوعت المعروضات بين الطابعات ثلاثية الأبعاد، والأقلام ثلاثية الأبعاد، ونظارات الواقع الافتراضي، وتقنيات الواقع المعزز، إلى جانب مجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي استقطبت اهتمام الطلبة وأثارت فضولهم العلمي.

