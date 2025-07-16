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تربية الكورة تبحث استعدادات تنفيذ برنامج "بصمة 2025" الصيفي

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جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 16-07-2025 11:24 م

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية تربية لواء الكورة اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الأربعاء، للجان والأعضاء المشاركين في البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025"، حيث جرى خلاله مناقشة خطة العمل الخاصة بالبرنامج، وسبل تذليل التحديات لضمان تنفيذه بكفاءة.

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وتحدث مدير التربية والتعليم للواء، سهل عبيدات، عن أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، إلى جانب استثمار أوقات الفراغ وتنمية ثقافة المشاركة والعطاء المجتمعي.


وأكد عبيدات، أهمية صقل شخصية الطلبة من خلال التعرف على ميولهم ورغباتهم وتنميتها، بما يسهم في توفير بيئة ملائمة لاستثمار العطلة الصيفية بشكل إيجابي وتفريغ طاقاتهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالفئة العمرية المستهدفة والزي المخصص للبرنامج.


بدوره، استعرض رئيس قسم النشاطات التربوية، الدكتور سمير الخطيب، البرنامج اليومي للأنشطة، والذي يشمل مهارات كشفية وإرشادية، وفعاليات رياضية وثقافية وفنية، إلى جانب برنامج القيادة للمدارس "حقق سابقاً"، وخطة النهوض الوطني (القوات المسلحة الأردنية)، ومحاضرات توعوية تُقدم بالتعاون مع مديرية الأمن العام والهيئة المستقلة للانتخاب.

 
 
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