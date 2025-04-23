الأربعاء 2025-04-23 01:42 م
 

تربية الكورة تطلق فعاليات مبادرة "الكرنفال الدامج"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 23-04-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، فعاليات مبادرة "الكرنفال الدامج" في مدرسة مرحبا الأساسية المختلطة.

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وتعتبر فعاليات مبادرة "الكرنفال الدامج" ضمن الخطة التطويرية للمدرسة، حيث فتحت المدرسة أبوابها للطلاب في يوم حافل مليء بالنشاط والفرح، وذلك حرصا منها على تطبيق رؤية وزارة التربية والتعليم في دمج الطلاب في مركز الكورة الشامل في بيئة تعليمية صحية وسليمة.


وتخلل الكرنفال فقرات متنوعة ونشاطات متعددة للطلاب في الطابور الصباحي وحصص صفية، وتنفيذ فعاليات باستخدام اللعب واستراتيجيات التعلم النشط واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في دعم التواصل البصري للطلاب والطالبات.

 
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