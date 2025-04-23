تربية الكورة تطلق فعاليات مبادرة "الكرنفال الدامج"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، فعاليات مبادرة "الكرنفال الدامج" في مدرسة مرحبا الأساسية المختلطة.

اضافة اعلان



وتعتبر فعاليات مبادرة "الكرنفال الدامج" ضمن الخطة التطويرية للمدرسة، حيث فتحت المدرسة أبوابها للطلاب في يوم حافل مليء بالنشاط والفرح، وذلك حرصا منها على تطبيق رؤية وزارة التربية والتعليم في دمج الطلاب في مركز الكورة الشامل في بيئة تعليمية صحية وسليمة.