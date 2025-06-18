"تربية الكورة" تكرم الفائزين بمبادرة "ملف الإنجاز"

وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية في المديرية، المهندس علي المومني، أهمية المبادرة في تعزيز ثقافة التوثيق الذاتي، وتنمية المسؤولية والثقة بالنفس، وتشجيع التفكير النقدي، مما يجعل الطالب شريكا فاعلا في العملية التعليمية.
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