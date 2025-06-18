الأربعاء 2025-06-18 04:05 م
 

"تربية الكورة" تكرم الفائزين بمبادرة "ملف الإنجاز"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 18-06-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   كرمت مديرية التربية والتعليم في لواء الكورة الطلبة الفائزين والمشاركين بمبادرة "ملف الإنجاز" بمدرسة دير أبي سعيد الأساسية المختلطة، ضمن إطار مبادرة "مدرستي انتمي"، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتشجيع التوثيق الذاتي للإنجازات الأكاديمية والشخصية.

اضافة اعلان


وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية في المديرية، المهندس علي المومني، أهمية المبادرة في تعزيز ثقافة التوثيق الذاتي، وتنمية المسؤولية والثقة بالنفس، وتشجيع التفكير النقدي، مما يجعل الطالب شريكا فاعلا في العملية التعليمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي تطلق قناة رسمية عبر “الواتساب”

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية قرار بخصوص العاملين على حساب التعليم الإضافي ومدارس الطلبة السوريين

ؤبا

أخبار الشركات أخف، أنحف، وأقوى من أي وقت مضى: تعرّف على الجيل الأحدث من سلسلة ‘Galaxy Z’

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين 144 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

فافاف

طب وصحة 7 عادات يومية تسبب تراكم دهون البطن.. تجنّبها

ل

عربي ودولي أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر في جرائمه

وزارة الداخلية

أخبار محلية السماح للعراقيين بالدخول للأردن بدون تأشيرة مسبقة عبر مطار الملكة علياء

قل

طب وصحة أطعمة تجنّب تناولها على معدة فارغة.. قد تضر بصحتك



 
 





الأكثر مشاهدة