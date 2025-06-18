"تربية الكورة" تكرم الفائزين بمبادرة "ملف الإنجاز"

الوكيل الإخباري- كرمت مديرية التربية والتعليم في لواء الكورة الطلبة الفائزين والمشاركين بمبادرة "ملف الإنجاز" بمدرسة دير أبي سعيد الأساسية المختلطة، ضمن إطار مبادرة "مدرستي انتمي"، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتشجيع التوثيق الذاتي للإنجازات الأكاديمية والشخصية.

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