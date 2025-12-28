تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام المدارس الحكومية والخاصة الى التاسعة

وقال الفقرا إن هذا القرار يأتي حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية مع التأكيد على أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ليوم غدٍ في موعده المحدد من الوزارة.
