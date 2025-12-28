الأحد 2025-12-28 11:25 م

تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام المدارس الحكومية والخاصة الى التاسعة

الأحد، 28-12-2025 09:55 م
الوكيل الإخباري-  قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا وبالتنسيق مع محافظ محافظة الكرك الدكتور قبلان الشريف تأخير دوام الطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الاثنين إلى الساعة التاسعة صباحًا ودوام موظفي المديرية كما هو المعتاد نظرًا للأحوال الجوية السائدة.اضافة اعلان


وقال الفقرا إن هذا القرار يأتي حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية مع التأكيد على أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ليوم غدٍ في موعده المحدد من الوزارة.
 
 


