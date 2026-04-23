الخميس 2026-04-23 09:45 م

تربية المزار الشمالي تتابع اختبارات "تيمز" الدولية وتختتم دورات تدريبية متخصصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 23-04-2026 07:46 م

الوكيل الإخباري-    تابعت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، أميمة المصري، اليوم الخميس، مجريات تطبيق الاختبار التجريبي للدراسة الدولية لتقييم مهارات الرياضيات والعلوم (TIMSS) لطلبة الصف الثامن، والتي تهدف إلى قياس المهارات المعرفية وفق المعايير العالمية تمهيداً للدراسة الرئيسة في عام 2027.

واطلعت المصري، خلال جولتها في مدرسة عائشة الباعونية الأساسية، على سير الاختبار الذي شاركت فيه 84 طالبة، مؤكدة أهمية هذه الاختبارات في تجويد مخرجات التعليم وجمع بيانات دقيقة حول المفاهيم العلمية والرياضية لدى الطلبة.

 
 


