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تربية المزار الشمالي تنظم الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 28-11-2024 07:51 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"، حيث شهد الملتقى حضورًا مميزًا من رؤساء الأقسام في المديرية ومديري ومديرات المدارس وأعضاء المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

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وأبرزت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، أميمة المصري، أهمية التعليم المهني في بناء مستقبل الطلبة، مع التأكيد على ضرورة ربطه باحتياجات سوق العمل.


وأوضحت أن نظام التعليم المهني BTEC يعزز من اكتساب الطلبة لمهارات عملية تؤهلهم لدخول مجالات متعددة، منها الهندسة والتكنولوجيا والإعلام والأعمال.

 

 
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