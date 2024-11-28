تربية المزار الشمالي تنظم الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"

وأبرزت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، أميمة المصري، أهمية التعليم المهني في بناء مستقبل الطلبة، مع التأكيد على ضرورة ربطه باحتياجات سوق العمل.
وأوضحت أن نظام التعليم المهني BTEC يعزز من اكتساب الطلبة لمهارات عملية تؤهلهم لدخول مجالات متعددة، منها الهندسة والتكنولوجيا والإعلام والأعمال.
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