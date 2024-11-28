تربية المزار الشمالي تنظم الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"، حيث شهد الملتقى حضورًا مميزًا من رؤساء الأقسام في المديرية ومديري ومديرات المدارس وأعضاء المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

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وأبرزت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، أميمة المصري، أهمية التعليم المهني في بناء مستقبل الطلبة، مع التأكيد على ضرورة ربطه باحتياجات سوق العمل.