تربية الوسطية تؤكد أهمية التشاركية مع المجتمع المحلي لدعم البيئة التعليمية

جاء ذلك خلال تفقد الخصاونة اليوم الخميس سير العملية التعليمية في عدد من المدارس، واطلع على كشف البصمة وحضور وغياب الطلبة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تضمن استمرارية العمل بانضباط وكفاءة.
كما بحث الخصاونة مع وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، سبل تطوير الأداء المدرسي ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي، بما ينسجم مع معايير الجودة التربوية.
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