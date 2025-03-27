الخميس 2025-03-27 08:56 م
 

تربية الوسطية تؤكد أهمية التشاركية مع المجتمع المحلي لدعم البيئة التعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 27-03-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، أهمية تعزيز التشاركية بين المدرسة والمجتمع المحلي، لما لها من أثر إيجابي في دعم البيئة التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال تفقد الخصاونة اليوم الخميس سير العملية التعليمية في عدد من المدارس، واطلع على كشف البصمة وحضور وغياب الطلبة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تضمن استمرارية العمل بانضباط وكفاءة.


كما بحث الخصاونة مع وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، سبل تطوير الأداء المدرسي ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي، بما ينسجم مع معايير الجودة التربوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الشهيد عبدالحميد شرف الآلية 41

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الشهيد عبدالحميد شرف الآلية 41

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية الجوازات تواصل عملها بمكتب الخدمة المستعجلة والمطار خلال عطلة العيد

الأمن العام يحذّر من رابط احتيالي يرد على هواتف المواطنين يدعوهم للدخول للحصول على سجّل للمخالفات

أخبار محلية الامن العام : خطة مرورية مرنة خلال أيام العيد

غزة

فلسطين وفد أمني مصري يتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات هدنة غزة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية أوقاف الطفيلة تكرم أئمة ووعاظًا لدورهم التوعوي في رمضان المبارك

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية الوسطية تؤكد أهمية التشاركية مع المجتمع المحلي لدعم البيئة التعليمية

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات أردنية

علم لبنان

عربي ودولي 3 شهداء بغارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان



 
 





الأكثر مشاهدة