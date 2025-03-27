تربية الوسطية تؤكد أهمية التشاركية مع المجتمع المحلي لدعم البيئة التعليمية

الوكيل الإخباري- أكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، أهمية تعزيز التشاركية بين المدرسة والمجتمع المحلي، لما لها من أثر إيجابي في دعم البيئة التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

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جاء ذلك خلال تفقد الخصاونة اليوم الخميس سير العملية التعليمية في عدد من المدارس، واطلع على كشف البصمة وحضور وغياب الطلبة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تضمن استمرارية العمل بانضباط وكفاءة.