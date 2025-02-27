 
الخميس 2025-02-27 06:50 م
 

"تربية الوسطية" تطلق فعاليات تحدي القراءة العربي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 27-02-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي في نسختها التاسعة بمدرسة "كفرعان" الثانوية المختلطة، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة طلبة المدارس التابعة للمديرية.

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وأشاد مدير تربية "الطيبة والوسطية"، الدكتور رعد الخصاونة، بجهود المشرفين التربويين ولجنة التحكيم في تعزيز مهارات الطلبة اللغوية والفكرية وتطويرها، مؤكدًا على أهمية المسابقة في بناء جيل مثقف وواعٍ.


من جهة أخرى، زار الخصاونة، مدرسة كفر اسد الثانوية، حيث أشرف على عملية التسليم الأولية لمبنى البيتك الجديد المخصص لمشاغل الشعر والجمال، وذلك بحضور لجنة من وزارة التربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة التدريب المهني والتقني للطلبة.

 
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