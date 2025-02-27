"تربية الوسطية" تطلق فعاليات تحدي القراءة العربي

وأشاد مدير تربية "الطيبة والوسطية"، الدكتور رعد الخصاونة، بجهود المشرفين التربويين ولجنة التحكيم في تعزيز مهارات الطلبة اللغوية والفكرية وتطويرها، مؤكدًا على أهمية المسابقة في بناء جيل مثقف وواعٍ.
من جهة أخرى، زار الخصاونة، مدرسة كفر اسد الثانوية، حيث أشرف على عملية التسليم الأولية لمبنى البيتك الجديد المخصص لمشاغل الشعر والجمال، وذلك بحضور لجنة من وزارة التربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة التدريب المهني والتقني للطلبة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس سلطة العقبة يلتقي أهالي القويرة
-
"الإفتاء" تعلن خطتها الإعلامية في رمضان
-
بني مصطفى تفتتح أعمال فعالية دعم المشاركة الإقتصادية للمرأة
-
تنويه من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان المبارك
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بمناسبة رمضان
-
مؤسسة ولي العهد تعقد جلسات حول القيادة الناجحة لشباب محافظة عجلون
-
مدير الأمن العام يرعى احتفال اليوم العالمي للدفاع المدني
-
مستشفى الجامعة و"بامبينو جيزو" الإيطالي يبحثان التعاون