"تربية الوسطية" تطلق فعاليات تحدي القراءة العربي

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي في نسختها التاسعة بمدرسة "كفرعان" الثانوية المختلطة، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة طلبة المدارس التابعة للمديرية.

اضافة اعلان



وأشاد مدير تربية "الطيبة والوسطية"، الدكتور رعد الخصاونة، بجهود المشرفين التربويين ولجنة التحكيم في تعزيز مهارات الطلبة اللغوية والفكرية وتطويرها، مؤكدًا على أهمية المسابقة في بناء جيل مثقف وواعٍ.