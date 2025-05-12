الإثنين 2025-05-12 02:49 م
 

تربية الوسطية تفتتح دراسة عرفاء الطلائع الكشفية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 12-05-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، فعاليات دراسة عرفاء الطلائع الكشفية، التي ينظمها قسم النشاطات التربوية في المخيم الكشفي الدائم بالشونة الشمالية، بمشاركة 30 طالباً من كشافة مدارس اللواءين.

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وأكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، أهمية الحركة الكشفية في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط والانتماء الوطني، مشيداً بجهود الكوادر المشرفة على تنظيم الدراسة.

 
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