تربية الوسطية تفتتح دراسة عرفاء الطلائع الكشفية

الوكيل الإخباري- افتتح مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، فعاليات دراسة عرفاء الطلائع الكشفية، التي ينظمها قسم النشاطات التربوية في المخيم الكشفي الدائم بالشونة الشمالية، بمشاركة 30 طالباً من كشافة مدارس اللواءين.

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