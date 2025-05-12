تربية الوسطية تفتتح دراسة عرفاء الطلائع الكشفية

وأكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، أهمية الحركة الكشفية في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط والانتماء الوطني، مشيداً بجهود الكوادر المشرفة على تنظيم الدراسة.
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