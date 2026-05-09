تربية بصيرا تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية تربية لواء بصيرا بعيد الاستقلال بالتعاون مع مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين وبرعاية مدير تربية اللواء بالوكالة محمد البدارين.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها افتتاح المخيم الكشفي السادس عشر، إلى جانب افتتاح معرض صور الهاشميين الذي أقامته المدرسة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية/ المنطقة العسكرية الجنوبية.