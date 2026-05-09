السبت 2026-05-09 07:30 م

تربية بصيرا تحتفل بعيد الاستقلال

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 09-05-2026 07:10 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديرية تربية لواء بصيرا بعيد الاستقلال بالتعاون مع مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين وبرعاية مدير تربية اللواء بالوكالة محمد البدارين.

اضافة اعلان


وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها افتتاح المخيم الكشفي السادس عشر، إلى جانب افتتاح معرض صور الهاشميين الذي أقامته المدرسة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية/ المنطقة العسكرية الجنوبية.


وأكد البدارين خلال الاحتفال أن هذه الذكرى الوطنية ستبقى منارة يستلهم منها الأردنيون معاني الولاء والانتماء والعمل المخلص لبناء الوطن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غارة جوية على الضاحية الجنوبية بلبنان

أسواق ومال استشهاد 7 أشخاص بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية بصيرا تحتفل بعيد الاستقلال

طالب عدد من أبناء محافظة عجلون بإنشاء مركز خدمات حكومي شامل يضم مختلف الدوائر الرسمية تحت مظلة واحدة، لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة وكفاءة، مؤكدين أن المشروع أصبح حاجة ملحّة في ظل تزايد عدد السكان و

أخبار محلية عجلون: لجان الزكاة تقدم 181 ألف دينار لأسر عفيفة

الجامعة الأردنية تعلن موعد بدء التدريس في الفصل الثاني

أخبار محلية الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في "الأردنية" يحصل على الاعتماد الدولي الأميركي

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر باستهداف الاحتلال شمال غزة

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

عربي ودولي "التعاون الخليجي" يؤكد دعم البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: البدء بتعبيد طرق حيوية

مؤتمر تربوي يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم

أخبار محلية مؤتمر تربوي يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 