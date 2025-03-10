"تربية بني عبيد" تبحث تطبيق خطة لتحسين مهارتي القراءة والكتابة

الوكيل الإخباري- بحثت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار خلال لقاء اليوم الاثنين، مع عدد من مدراء المدارس الحكومية في اللواء، الخطة التنفيذية لتحسين مهارتي القراءة والكتابة للطلبة المتعثرين في مبحث اللغة العربية؛ بعد الكشف عن وجود أعداد من الطلبة لا يجيدون القراءة والكتابة.

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وقالت البكار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللقاء جاء بعد الكشف عن نتائج "اختبار مهارات القراءة والكتابة"، والذي أجري في بداية الفصل الثاني 2024-2025 للطلبة في الصفوف من الرابع الأساسي حتى العاشر، والذي كشف عن وجود أعداد من الطلبة لا يجيدون القراءة والكتابة.