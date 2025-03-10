"تربية بني عبيد" تبحث تطبيق خطة لتحسين مهارتي القراءة والكتابة

وقالت البكار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللقاء جاء بعد الكشف عن نتائج "اختبار مهارات القراءة والكتابة"، والذي أجري في بداية الفصل الثاني 2024-2025 للطلبة في الصفوف من الرابع الأساسي حتى العاشر، والذي كشف عن وجود أعداد من الطلبة لا يجيدون القراءة والكتابة.
وأضافت أن اللقاء هدف إلى رفع مستوى أداء الطلبة في مهارتي القراءة والكتابة في مبحث اللغة العربية، من خلال الارتقاء بمستوى الطلبة في مهارتي القراءة والكتابة، وتوظيف المعرفة العلمية في الحياة اليومية من خلال تطوير قدرات الطلبة وإشراكهم في بعض الأنشطة والمشاريع، وتشجيع المعلمين والمعلمات وتمكينهم من التنويع في استراتيجيات التدريس ومصادر التعليم المختلفة داخل الغرفة الصفية، وتفعيل الجوانب التطبيقية الحياتية إضافة الى الجانب النظري.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الثاني
-
مبادرة "سبيل العين البيضاء" توزع 7 آلاف وجبة إفطار منذ بداية رمضان
-
"تربية الوسطية" تبحث نظام الحرمان للطلبة لمن تجاوز حد الغياب
-
يقظة مسعف دفاع مدني تسهم في إنقاذ حياة شخص في الشارع العام
-
تسجيل 1500مركبة على منصة الكفالات الإلزامية في شهرين
-
رئيس مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات يتسلم مهامه الجديدة
-
الملك يفتتح بنك البذور الوطني في البلقاء
-
إتلاف 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في إربد