الأحد 2025-04-20 05:39 م
 

"تربية بني عبيد" تستضيف تصفيات "تحدي القراءة العربي"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 20-04-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-    استضافت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، في أكاديمية السرمد، تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي لإقليم الشمال الموسم التاسع، بمشاركة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى إقليم الشمال.

اضافة اعلان


وأكدت مديرة "تربية بني عبيد"، نسرين البكار، أهمية المسابقة التي تعتبر مبادرة تنافسية معرفية لتنمية شغف المطالعة لدى الأجيال وغرس ثقافة القراءة لديهم لتصبح عادة يومية، وتنمية أفكارهم وتوسيع مداركهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الفكرية والتحليلية والإبداعية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مصطفى الرواشدة

أخبار محلية مؤتمر "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية" ينطلق الثلاثاء

وزارة السياحة

أخبار محلية "السياحة" تنظم محاضرة علمية لعالم الآثار المصري زاهي حواس

العيسوي يعزي العقيلي والجمل والجندي

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

أخبار محلية السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

نقابة المهندسين الزراعيين

أخبار محلية علي أبو نقطة" نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية وفد طبي من جامعتي هارفارد ويوتا يزور مستشفى الجامعة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا



 
 





الأكثر مشاهدة