"تربية بني عبيد" تستضيف تصفيات "تحدي القراءة العربي"

الوكيل الإخباري- استضافت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، في أكاديمية السرمد، تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي لإقليم الشمال الموسم التاسع، بمشاركة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى إقليم الشمال.

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