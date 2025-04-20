"تربية بني عبيد" تستضيف تصفيات "تحدي القراءة العربي"

وأكدت مديرة "تربية بني عبيد"، نسرين البكار، أهمية المسابقة التي تعتبر مبادرة تنافسية معرفية لتنمية شغف المطالعة لدى الأجيال وغرس ثقافة القراءة لديهم لتصبح عادة يومية، وتنمية أفكارهم وتوسيع مداركهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الفكرية والتحليلية والإبداعية.
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