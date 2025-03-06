"تربية بني عبيد" تعد خطة لتحسين القراءة والكتابة للطلبة المتعثرين

وقالت البكار، خلال لقاء مع عدد من المدراء في المديرية، إن هذا اللقاء جاء بعد الكشف عن نتائج "اختبار مهارات القراءة والكتابة" الذي أجري في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025 للطلبة في الصفوف من الرابع الأساسي حتى العاشر، حيث كشفت النتائج عن وجود أعداد من الطلبة لا يجيدون القراءة والكتابة.
وتناول اللقاء، دراسة تحليلية لنتائج الاختبار لمهارتي القراءة والكتابة، وتحديد أولويات الدعم والمتابعة في مدارس المديرية، وإعداد خطة إجرائية لتحسين مهارتي القراءة والكتابة لدى الطلبة، واعتماد هذه الخطة كأولوية في مجال التعلم والتعليم ضمن الخطة التطويرية للمديرية.
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