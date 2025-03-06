 
الخميس 2025-03-06 07:30 م
 

"تربية بني عبيد" تعد خطة لتحسين القراءة والكتابة للطلبة المتعثرين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 06-03-2025 07:17 م

الوكيل الإخباري-   أكدت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد، نسرين البكار، اليوم الخميس، البدء في تنفيذ خطة لتحسين مهارتي القراءة والكتابة للطلبة المتعثرين في مبحث اللغة العربية.

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وقالت البكار، خلال لقاء مع عدد من المدراء في المديرية، إن هذا اللقاء جاء بعد الكشف عن نتائج "اختبار مهارات القراءة والكتابة" الذي أجري في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025 للطلبة في الصفوف من الرابع الأساسي حتى العاشر، حيث كشفت النتائج عن وجود أعداد من الطلبة لا يجيدون القراءة والكتابة.


وتناول اللقاء، دراسة تحليلية لنتائج الاختبار لمهارتي القراءة والكتابة، وتحديد أولويات الدعم والمتابعة في مدارس المديرية، وإعداد خطة إجرائية لتحسين مهارتي القراءة والكتابة لدى الطلبة، واعتماد هذه الخطة كأولوية في مجال التعلم والتعليم ضمن الخطة التطويرية للمديرية.

 
 
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