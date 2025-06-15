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"تربية بني عبيد" تكرم مدارس مشاركة بمبادرتي "مقدام" و"مدرستي أنتمي"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 15-06-2025 06:38 م

الوكيل الإخباري-    كرمت مديرية تربية لواء بني عبيد، اليوم الأحد، المدارس الفائزة في مسابقة "مبادرة مقدام"، إحدى مبادرات مؤسسة الجود التعليمية، والتي تهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والإبداع لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم في تنفيذ مشاريع ريادية.

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وشمل التكريم مدرسة عمار بن ياسر الأساسية للبنين، لحصولها على المركز الثاني على مستوى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من مدارس المديرية، وهي: إيدون الأساسية للبنين، زهاء الدين الحمود الثانوية للبنين، أبو ذر الغفاري، المعتصم الأساسية، وابن زيدون الأساسية للبنين، حيث تم تسليم المعلمين والمدراء والطلبة شهادات تقدير وميداليات.

 
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