"تربية بني عبيد" تكرم مدارس مشاركة بمبادرتي "مقدام" و"مدرستي أنتمي"

وشمل التكريم مدرسة عمار بن ياسر الأساسية للبنين، لحصولها على المركز الثاني على مستوى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من مدارس المديرية، وهي: إيدون الأساسية للبنين، زهاء الدين الحمود الثانوية للبنين، أبو ذر الغفاري، المعتصم الأساسية، وابن زيدون الأساسية للبنين، حيث تم تسليم المعلمين والمدراء والطلبة شهادات تقدير وميداليات.
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