"تربية بني عبيد" تكرم مدارس مشاركة بمبادرتي "مقدام" و"مدرستي أنتمي"

الوكيل الإخباري- كرمت مديرية تربية لواء بني عبيد، اليوم الأحد، المدارس الفائزة في مسابقة "مبادرة مقدام"، إحدى مبادرات مؤسسة الجود التعليمية، والتي تهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والإبداع لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم في تنفيذ مشاريع ريادية.

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