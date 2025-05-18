تربية بني عبيد تكريم الطالبات الفائزات بمسابقة "اقرأ وارتق"

وأكدت مديرة المديرية، نسرين البكار، أن هدف المسابقة هو تحفيز الطلبة على القراءة الحرة وتحليل محتوى الكتب، وترسيخ ثقافة القراءة لديهم، كونها حجر الأساس في بناء الفكر وتنمية الوعي وتعزيز الهوية الثقافية، إضافة إلى تحفيز القدرات النقدية والتحليلية، لافتة إلى الدور المهم للمسابقة في إعادة الاعتبار للكتاب كمصدر أساسي للمعرفة.
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