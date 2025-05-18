الأحد 2025-05-18 06:33 م
 

تربية بني عبيد تكريم الطالبات الفائزات بمسابقة "اقرأ وارتق"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 18-05-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   كرمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، الطالبات الفائزات في مسابقة "اقرأ وارتق" في دورتها الخامسة، التي نظمتها الكلية العلمية الإسلامية، واستهدفت المدارس الحكومية والخاصة.

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وأكدت مديرة المديرية، نسرين البكار، أن هدف المسابقة هو تحفيز الطلبة على القراءة الحرة وتحليل محتوى الكتب، وترسيخ ثقافة القراءة لديهم، كونها حجر الأساس في بناء الفكر وتنمية الوعي وتعزيز الهوية الثقافية، إضافة إلى تحفيز القدرات النقدية والتحليلية، لافتة إلى الدور المهم للمسابقة في إعادة الاعتبار للكتاب كمصدر أساسي للمعرفة.

 
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