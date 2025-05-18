تربية بني عبيد تكريم الطالبات الفائزات بمسابقة "اقرأ وارتق"

الوكيل الإخباري- كرمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، الطالبات الفائزات في مسابقة "اقرأ وارتق" في دورتها الخامسة، التي نظمتها الكلية العلمية الإسلامية، واستهدفت المدارس الحكومية والخاصة.

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