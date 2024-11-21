تربية بني عبيد تنظم ملتقى التوجيه المهني

الوكيل الإخباري- -نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد في مركز الحصن الثقافي، اليوم الأربعاء، ملتقى التوجيه المهني، بحضور مشرفات ومشرفين تربويين، ومديري ومديرات مدارس، ومعلمات ومعلمين، وأولياء أمور وطلبة.

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ويهدف الملتقى إلى توجيه الطلبة لاختيار تخصصات مهنية جديدة استحدثتها وزارة التربية والتعليم، ضمن مسار التعليم المهني التقني BTEC، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الأردني، والسوق العالمي.



وقالت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد بالوكالة، نسرين بكار، إن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بتطوير التعليم المهني لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تركز على تعزيز مشاركة الطلبة في التعليم المهني وزيادة سنوات التدريس في هذا البرنامج ليحصل الطلبة على ساعات تدريبية تزودهم بالمهارات التعليمية والتقنية والمعرفة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فيما استحدثت نظام التعليم المهني التقني (BTEC).



وأشارت البكار إلى أن الملتقى فرصة حقيقية للإجابة عن جميع الاستفسارات، والاستفادة من ميزات التعليم المهني التقني.