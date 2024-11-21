تربية بني عبيد تنظم ملتقى التوجيه المهني

ويهدف الملتقى إلى توجيه الطلبة لاختيار تخصصات مهنية جديدة استحدثتها وزارة التربية والتعليم، ضمن مسار التعليم المهني التقني BTEC، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الأردني، والسوق العالمي.
وقالت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد بالوكالة، نسرين بكار، إن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بتطوير التعليم المهني لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تركز على تعزيز مشاركة الطلبة في التعليم المهني وزيادة سنوات التدريس في هذا البرنامج ليحصل الطلبة على ساعات تدريبية تزودهم بالمهارات التعليمية والتقنية والمعرفة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فيما استحدثت نظام التعليم المهني التقني (BTEC).
وأشارت البكار إلى أن الملتقى فرصة حقيقية للإجابة عن جميع الاستفسارات، والاستفادة من ميزات التعليم المهني التقني.
من جهته، أكد متصرف لواء بني عبيد الدكتور خالد القضاة، خلال الملتقى، أهمية التعليم المهني لخدمة لواء بني عبيد، وحرص أجهزة الدولة على دعم التطوير في التعليم المهني، لتواكب التكنولوجيا الحديثة.
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