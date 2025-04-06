تربية بني عبيد تنظم ورشة تحدي القراءة العربي

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، ورشة تدريبية لتحدي القراءة العربي للموسم التاسع، بمشاركة 24 طالبا وطالبة من مختلف مدارس المديرية.

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وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء، نسرين البكار، أهمية الورشة في تنمية شغف المطالعة لدى الأجيال وغرس ثقافة القراءة لديهم، بما ينمي أفكارهم ويسهم في توسيع مداركهم ويعزز قدراتهم ومهاراتهم.