تربية بني عبيد تنظم ورشة تحدي القراءة العربي

وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء، نسرين البكار، أهمية الورشة في تنمية شغف المطالعة لدى الأجيال وغرس ثقافة القراءة لديهم، بما ينمي أفكارهم ويسهم في توسيع مداركهم ويعزز قدراتهم ومهاراتهم.
بدوره، أشار رئيس قسم النشاطات التربوية بالمديرية الدكتور عاصم العمري، إلى أهمية مشروع تحدي القراءة العربي، في صقل مهارات الطلبة بالقراءة والتلخيص والتحليل وجمع المعاني الجميلة للغة العربية، والصور الفنية والبلاغية، داعيا الطلبة للمشاركة في المسابقة لأهميتها على مستوى الدول العربية.
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