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تربية بني عبيد تنظم ورشة تحدي القراءة العربي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 06-04-2025 11:23 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، ورشة تدريبية لتحدي القراءة العربي للموسم التاسع، بمشاركة 24 طالبا وطالبة من مختلف مدارس المديرية.

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وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء، نسرين البكار، أهمية الورشة في تنمية شغف المطالعة لدى الأجيال وغرس ثقافة القراءة لديهم، بما ينمي أفكارهم ويسهم في توسيع مداركهم ويعزز قدراتهم ومهاراتهم.


بدوره، أشار رئيس قسم النشاطات التربوية بالمديرية الدكتور عاصم العمري، إلى أهمية مشروع تحدي القراءة العربي، في صقل مهارات الطلبة بالقراءة والتلخيص والتحليل وجمع المعاني الجميلة للغة العربية، والصور الفنية والبلاغية، داعيا الطلبة للمشاركة في المسابقة لأهميتها على مستوى الدول العربية.

 
gnews

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