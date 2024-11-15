تربية بني كنانة تعقد اجتماعاً تحضيرياً للمدارس المشاركة في اختبار بيزا الدولي

الوكيل الإخباري- ترأس مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة الدكتور زياد الجراح اليوم الخميس اجتماعاً لبحث الاستعدادات لتطبيق آلية الاختبار والدراسات الدولية PISA 2025 ، بحضور رؤساء الأقسام ومدراء المدارس المعنيين .

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وأكد الجراح خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود والاستعداد التام لتطبيق الاختبار الدولي في المدارس المعنية وذلك من خلال تنظيم الاجتماعات مع مديري ومديرات تلك المدارس لضمان تحقيق أفضل النتائج وتعزيز سبل الجاهزية للاختبار والخطة العامة لتطبيقه، مشيرا إلى أن هذا الاختبار يقيس مهارات الطلبة القائمة على التفكير وتوظيف المعلومات في مباحث الرياضيات والعلوم واللغة العربية لطلبة الصف العاشر .



وشدد الجراح عن ضرورة وضع خطة عملية لتحسين جاهزية المدارس للاختبار من خلال تعزيز مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات لدى الطلبة.



واستعرضت مديرة الشؤون التعلمية الدكتورة وفاء البخيت التجارب السابقة، مؤكدة ضرورة الاستفادة منها لتحسين جودة الاختبار وتجاوز العقبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين النتائج وحث الطلبة على بذل الجهد والتعاون مع مديري ومديرات المدارس لتعزيز الطلبة ودعمهم لما له من انعكاسات إيجابية على جودة النتائج.