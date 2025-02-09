تربية جرش تتصدر منافسات دورة الأيام الأولمبية

وتوج مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة الشديفات، الفائزين بفعاليات ألعاب القوى التي أسفرت عن فوز آية عفيف من مديرية جرش، وإيمان عبابنة من إربد، وملاك قيس من بني كنانة في نهائيات منافسات رمي الرمح للمرحلة الثانوية؛ وفوز آية مصطفى من جرش، وإيمان باسم من إربد، وسناء حمد من ناعور، للمرحلة الأساسية العليا.
وفي منافسات رمي القرص للمرحلة الثانوية فازت الطالبات كويفا حنانيا من مديرية الجامعة بالمركز الأول، وسارة محمد من قصبة عمان بالثاني، وديما شريف من جرش بالمركز الثالث.
وفي منافسات دفع الكرة الحديدية للمرحلة الثانوية فازت اللاعبات أسماء الصمادي من جرش بالمركز الأول، ومريان قتابي من الجامعة بالثاني، وسدين مراد من سحاب بالثالث.
وفي المرحلة الأساسية العليا فازت اللاعبات أسماء الصمادي من جرش بالمركز الأول، ومريان قتابي من الجامعة بالثاني، ورحمة خالد من مادبا بالمركز الثالث.
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