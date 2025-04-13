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"تربية جرش" تطلق الملتقى التربوي الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 13-04-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى التربوي الثاني تحت شعار "تحدي القراءة العربي بين الواقع والمأمول".

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وأكد مدير المديرية الدكتور وائل أبو عزام الذي رعى الافتتاح، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز حضور اللغة العربية بين صفوف الطلبة، مشيدا بجهود فرق العمل في مسابقة تحدي القراءة العربي، معربا عن تطلعه لتحقيق إنجازات متميزة تمثل المديرية على المستوى العربي.


واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية ألقتها مديرة مدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح الأساسية المختلطة، أمل عتمة، رحبت فيها بالضيوف والمشاركين، مؤكدة أهمية اللقاء في دعم الطلبة وتحفيزهم على تنمية عادة القراءة والمشاركة الفاعلة في المسابقات التربوية.

 
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