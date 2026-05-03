تربية جرش تفتتح ملحق غرف صفية في مدرسة أم قنطرة الثانوية للبنات

الوكيل الإخباري- جرى، الأحد، افتتاح ملحق الغرف الصفية في مدرسة أم قنطرة الثانوية للبنات، بكلفة بلغت 340 ألف دينار، واشتمل على 8 غرف صفية، ودورات مياه، وأسوار وجدران خارجية، وفق مدير تربية جرش وائل أبو عزام.

وقال أبو عزام الأحد، إن المديرية تنفذ حاليا عددا من المدارس التي يجري إنشاؤها ضمن المبادرات الملكية في المحافظة، إضافة إلى مدارس ممولة من مخصصات مجلس المحافظة وعطاءات مركزية.



وأضاف أن عدد المدارس الحكومية في المحافظة يبلغ نحو 185 مدرسة، منها 35 مدرسة مستأجرة، مبيناً أن المديرية تسعى إلى الاستغناء عن المدارس المستأجرة.