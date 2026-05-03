تربية جرش تفتتح ملحق غرف صفية في مدرسة أم قنطرة الثانوية للبنات

وقال أبو عزام الأحد، إن المديرية تنفذ حاليا عددا من المدارس التي يجري إنشاؤها ضمن المبادرات الملكية في المحافظة، إضافة إلى مدارس ممولة من مخصصات مجلس المحافظة وعطاءات مركزية.
وأضاف أن عدد المدارس الحكومية في المحافظة يبلغ نحو 185 مدرسة، منها 35 مدرسة مستأجرة، مبيناً أن المديرية تسعى إلى الاستغناء عن المدارس المستأجرة.
وأشار أبو عزام إلى أن افتتاح الملحق يأتي تزامناً مع احتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية، مثل "يوم العلم" و"عيد الاستقلال"، مؤكداً أن المديرية تعمل باستمرار على تطوير البيئة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
