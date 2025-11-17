تربية جرش تنجز عددا من المشاريع المدرسية

وأشار أبو عزام، إلى أن المديرية استكملت تنفيذ مشاريع توسعة لعدد من المدارس تضمنت إنشاء غرف صفية جديدة في مدارس "ريمون، أم قنطرة، النبي هود، والجُنيدية"، إلى جانب بناء مبنى متخصص لتخصص الفندقة والضيافة في مدرسة حسن الكايد الثانوية للبنين، بكلفة بلغت 1.95 مليون دينار.
وأضاف أن عدد المدارس التابعة للمديرية يبلغ 186 مدرسة، منها 150 مدرسة مملوكة لوزارة التربية والتعليم و36 مدرسة مستأجرة، ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين بها نحو 55 ألف طالب وطالبة.
وأوضح أن المديرية نفذت أعمال صيانة شاملة لأكثر من 60 مدرسة، شملت عزل أسطح المباني وتهيئتها لفصل الشتاء، ودهان الجدران والأسقف، ومعالجة الرطوبة، إلى جانب صيانة الأبواب والنوافذ والمرافق الصحية وساحات الاصطفاف والملاعب الرياضية، إضافة إلى إعادة ترميم وتدعيم مبنى مدرسة جرش الثانوية للبنين.
كما تم استحداث وصيانة مختبرات الحاسوب وتجهيزها لتلبية متطلبات التعليم المهني وفق نظام (BTEC)، إلى جانب تهيئة المختبرات الإلكترونية المخصصة للاختبارات النهائية، حيث بلغ عدد المختبرات المستحدثة أكثر من 30 مختبرًا.
