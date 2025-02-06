تربية جرش: دوام المدارس مستمر والحالة الجوية لا تستدعي التعطيل

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الوكيل الإخباري- أكد مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش، وائل أبو عزام، أن دوام المدارس في المحافظة سيستمر كالمعتاد، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية الحالية لا تستدعي تعليق الدوام المدرسي. اضافة اعلان





وأوضح أبو عزام أن المديرية تتابع عن كثب تطورات الحالة الجوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه سيتم إعلام الطلبة وأولياء الأمور بأي مستجدات قد تطرأ في حال حدوث تغييرات تتطلب تعديل خطة الدوام.



ودعا أبو عزام الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة العامة، ومتابعة الإعلانات الرسمية التي تصدر عن المديرية بشأن أي تغييرات محتمل .





