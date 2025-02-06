تربية جرش: دوام المدارس مستمر والحالة الجوية لا تستدعي التعطيل

وأوضح أبو عزام أن المديرية تتابع عن كثب تطورات الحالة الجوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه سيتم إعلام الطلبة وأولياء الأمور بأي مستجدات قد تطرأ في حال حدوث تغييرات تتطلب تعديل خطة الدوام.
ودعا أبو عزام الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة العامة، ومتابعة الإعلانات الرسمية التي تصدر عن المديرية بشأن أي تغييرات محتمل .
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الممارسات خلال المنخفض الجوي
-
إنقاذ 8 أشخاص من جنسية عربية داهمتهم مياه الأمطار في محافظه الكرك
-
وفاة و 11 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة
-
السير تحذر من ارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق الرئيسية
-
مشاهد توثق انهيار سور مدرسة بالكرك بسبب الأمطار.. والبلدية: حذرنا مراراً
-
التربية تعلن المديريات التي اعلنت عطلة في مدارسها اليوم (أسماء)
-
"أشغال جرش" تزيل إنجرافات أتربة على طريق عمان
-
وزير الداخلية يؤكد أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين في القسطل