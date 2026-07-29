الأربعاء 2026-07-29 02:16 م

تربية ذيبان تستعد لإطلاق برنامجي بصمة والأندية الصيفية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 29-07-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري-    أنهت مديرية تربية لواء ذيبان استعداداتها لإطلاق برنامجي"بصمة" والأندية الصيفية لهذا العام، بمشاركة 400 طالب وطالبة من مدارس اللواء.

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وقال مدير تربية ذيبان فواز العقيل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن وزارة التربية والتعليم تحرص على تنفيذ برنامج "بصمة" سنويا لتنمية مهارات الطلبة الإبداعية وتمكينهم من القيادة والتعلم الذاتي واستغلال أوقات الفراغ وصقل شخصيتهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والعمل التطوعي.


وأضاف إنه تم اختيار طلبة الصف التاسع والعاشر للمشاركة بالبرنامج، واستغلاله للتوعية ببرامج المسار المهني "بيتك" الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم.

 
 


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