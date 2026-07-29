تربية ذيبان تستعد لإطلاق برنامجي بصمة والأندية الصيفية

وقال مدير تربية ذيبان فواز العقيل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن وزارة التربية والتعليم تحرص على تنفيذ برنامج "بصمة" سنويا لتنمية مهارات الطلبة الإبداعية وتمكينهم من القيادة والتعلم الذاتي واستغلال أوقات الفراغ وصقل شخصيتهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والعمل التطوعي.
وأضاف إنه تم اختيار طلبة الصف التاسع والعاشر للمشاركة بالبرنامج، واستغلاله للتوعية ببرامج المسار المهني "بيتك" الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم.
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