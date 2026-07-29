تربية ذيبان تستعد لإطلاق برنامجي بصمة والأندية الصيفية

الوكيل الإخباري- أنهت مديرية تربية لواء ذيبان استعداداتها لإطلاق برنامجي"بصمة" والأندية الصيفية لهذا العام، بمشاركة 400 طالب وطالبة من مدارس اللواء.

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وقال مدير تربية ذيبان فواز العقيل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن وزارة التربية والتعليم تحرص على تنفيذ برنامج "بصمة" سنويا لتنمية مهارات الطلبة الإبداعية وتمكينهم من القيادة والتعلم الذاتي واستغلال أوقات الفراغ وصقل شخصيتهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والعمل التطوعي.