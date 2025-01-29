تربية عجلون تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الثالث والستين، بمشاركة فرق الكشافة والمرشدات.

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وأكد مدير التربية والتعليم، خلدون جويعد، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين، مشيرًا إلى أن جلالة الملك حقق إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات، خاصة في مجال التربية والتعليم.