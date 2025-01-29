 
الخميس 2025-01-30 12:35 ص
 

تربية عجلون تحتفل بعيد ميلاد الملك

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 29-01-2025 11:25 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الثالث والستين، بمشاركة فرق الكشافة والمرشدات.

اضافة اعلان


وأكد مدير التربية والتعليم، خلدون جويعد، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين، مشيرًا إلى أن جلالة الملك حقق إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات، خاصة في مجال التربية والتعليم.


من جانبه، أشار رئيس قسم النشاطات، سامر القضاة، إلى أن المديرية تزينت اليوم بحلة وطنية مميزة، بفضل جهود الكادر التربوي والطلبة، مضيفًا أن مشاركة فرق الكشافة والمرشدات أضفت أجواءً من الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة العزيزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: الأردن والاتحاد الأوروبي حققا إنجازا جديدا بإطلاق شراكة استراتيجية شاملة

مجلس النواب

أخبار محلية الطاقة النيابية تبحث ملاحظات بشأن أسطوانات الغاز وإنتاج الإسفلت

ويتكوف

عربي ودولي ويتكوف بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خطط ترحيل الغزيين

شعار الديوان الملكي الهاشمي

أخبار محلية الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسباني التطورات الإقليمية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية تربية عجلون تحتفل بعيد ميلاد الملك

أرشيفية

فلسطين 3 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على طمون جنوب شرقي طوباس

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة



 




الأكثر مشاهدة