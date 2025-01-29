تربية عجلون تحتفل بعيد ميلاد الملك

وأكد مدير التربية والتعليم، خلدون جويعد، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين، مشيرًا إلى أن جلالة الملك حقق إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات، خاصة في مجال التربية والتعليم.
من جانبه، أشار رئيس قسم النشاطات، سامر القضاة، إلى أن المديرية تزينت اليوم بحلة وطنية مميزة، بفضل جهود الكادر التربوي والطلبة، مضيفًا أن مشاركة فرق الكشافة والمرشدات أضفت أجواءً من الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة العزيزة.
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