تربية عجلون تحصد المركز الأول في جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية

الوكيل الإخباري- حققت مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون إنجازاً جديداً بفوزها بالمركز الأول على مستوى المملكة في جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في دورتها التاسعة عشرة للعام الدراسي 2024–2025 عن الفئات العمرية (9 سنوات، 16 سنة و17 سنة).

اضافة اعلان



وقال مدير التربية والتعليم في عجلون خلدون جويعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الفوز يعكس حجم العمل التراكمي الذي بذلته المديرية من خلال كوادرها التعليمية والفنية ومتابعتها المستمرة لتعزيز النشاط البدني في المدارس، مشيرا إلى أن الجائزة تعد من المبادرات الوطنية الهادفة التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزز مفاهيم اللياقة والصحة والانضباط والروح الرياضية.