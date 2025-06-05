تربية عجلون تحصد المركز الأول في جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية

وقال مدير التربية والتعليم في عجلون خلدون جويعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الفوز يعكس حجم العمل التراكمي الذي بذلته المديرية من خلال كوادرها التعليمية والفنية ومتابعتها المستمرة لتعزيز النشاط البدني في المدارس، مشيرا إلى أن الجائزة تعد من المبادرات الوطنية الهادفة التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزز مفاهيم اللياقة والصحة والانضباط والروح الرياضية.
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