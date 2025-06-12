الخميس 2025-06-12 09:34 م
 

تربية عجلون تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 12-06-2025 08:45 م

الوكيل الإخباري-    استكملت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون استعداداتها لعقد امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2025 من خلال سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان سير الامتحانات بكل كفاءة.

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وقال مدير التربية خلدون جويعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن المديرية عقدت اجتماعًا لرؤساء ومساعدي القاعات بحضور المعنيين من الإدارات والأقسام ذات العلاقة؛ بهدف التأكيد على الجاهزية التامة وتوضيح المهام المنوطة بكل من رؤساء القاعات ومساعديهم.


وأضاف، أن المديرية تعمل وفق التعليمات الناظمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم مع التركيز على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة وتوفير سبل الراحة للطلبة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويعزز من أداء الطلبة في الامتحانات.

 
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