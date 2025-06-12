تربية عجلون تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

وقال مدير التربية خلدون جويعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن المديرية عقدت اجتماعًا لرؤساء ومساعدي القاعات بحضور المعنيين من الإدارات والأقسام ذات العلاقة؛ بهدف التأكيد على الجاهزية التامة وتوضيح المهام المنوطة بكل من رؤساء القاعات ومساعديهم.
وأضاف، أن المديرية تعمل وفق التعليمات الناظمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم مع التركيز على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة وتوفير سبل الراحة للطلبة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويعزز من أداء الطلبة في الامتحانات.
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