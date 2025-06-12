تربية عجلون تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- استكملت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون استعداداتها لعقد امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2025 من خلال سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان سير الامتحانات بكل كفاءة.

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وقال مدير التربية خلدون جويعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن المديرية عقدت اجتماعًا لرؤساء ومساعدي القاعات بحضور المعنيين من الإدارات والأقسام ذات العلاقة؛ بهدف التأكيد على الجاهزية التامة وتوضيح المهام المنوطة بكل من رؤساء القاعات ومساعديهم.