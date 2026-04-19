الأحد 2026-04-19 11:24 م

تربية عجلون تشارك ببرنامج القيادة للمدارس

الأحد، 19-04-2026 11:18 م

الوكيل الإخباري-   شاركت مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون في مخيم فرسان برنامج القيادة للمدارس؛ أحد برامج مؤسسة ولي العهد والذي انطلقت فعالياته في مخيم شهداء الكرامة الكشفي للفرسان بمشاركة طلبة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ، وعبين عبلين الثانوية للبنين وعين جنا الثانوية للبنين بقيادة مسؤول الكشافة الزميل أحمد الزغول اعتبارا من اليوم وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

واعرب مدير التربية خلدون جويعد عن اعتزازه بمشاركة الطلبة في هذا البرنامج الذي يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة للقيادة والخدمة المجتمعية، مشيرا إلى أن تفعيل أنشطة هذا المخيم يجسد روح القيادة والعمل الجماعي لدى الطلبة وتنمية روح العمل التطوعي لديهم.

 
 


