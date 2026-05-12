تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان

الوكيل الإخباري- سلّمت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد، اليوم الثلاثاء، 60 حصالة خير لشركة برنكس، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم مرضى السرطان غير المقتدرين، بحضور مدير المديرية الدكتور رعد الخصاونة.





وأكد الخصاونة، خلال عملية التسليم التي جرت في مبنى المديرية، أن المبادرة تجسد الدور الإنساني والتربوي للمؤسسات التعليمية في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، مشيداً بتفاعل الأسرة التربوية ومشاركتها الفاعلة في دعم الحملة.



وأشار إلى أن الحصالات ستسهم بدعم مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، إلى جانب مساندة أسرهم والتخفيف من معاناتهم، لافتاً إلى أن ربع هذه الحصالات يمثل مساهمة مباشرة من الأسرة التربوية في قصبة اربد دعماً لرسالة المؤسسة الإنسانية.







