الثلاثاء 2026-05-12 10:54 ص

تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان

تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان
تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان
 
الثلاثاء، 12-05-2026 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   سلّمت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد، اليوم الثلاثاء، 60 حصالة خير لشركة برنكس، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم مرضى السرطان غير المقتدرين، بحضور مدير المديرية الدكتور رعد الخصاونة.اضافة اعلان


وأكد الخصاونة، خلال عملية التسليم التي جرت في مبنى المديرية، أن المبادرة تجسد الدور الإنساني والتربوي للمؤسسات التعليمية في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، مشيداً بتفاعل الأسرة التربوية ومشاركتها الفاعلة في دعم الحملة.

وأشار إلى أن الحصالات ستسهم بدعم مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، إلى جانب مساندة أسرهم والتخفيف من معاناتهم، لافتاً إلى أن ربع هذه الحصالات يمثل مساهمة مباشرة من الأسرة التربوية في قصبة اربد دعماً لرسالة المؤسسة الإنسانية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفاة أسير فلسطيني متأثرًا بإصابته بعد اعتقاله في سلفيت

فلسطين وفاة أسير فلسطيني متأثرًا بإصابته بعد اعتقاله في سلفيت

ميغان ديكسون

منوعات بريطانيا.. شابة تستعد لبتر ساقيها بعد نموهما بزاوية غير طبيعية

ل

عربي ودولي دولة عربية تكشف حقيقة تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا على أراضيها

فراس إبراهيم

فن ومشاهير الفنان فراس إبراهيم ينفي شائعة تدهور حالته الصحية

تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان

أخبار محلية تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان

نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة: ارحمونا من هذا الكذب

فن ومشاهير نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل بشأن وصية والده

ل

اقتصاد محلي الذهب على صفيح ساخن.. وارتفاع جديد على الأسعار في الأردن

هيئة النقل تطلق خطًا مباشرًا من إربد إلى المدينة الطبية في عمّان

أخبار محلية هيئة النقل تطلق خطًا مباشرًا من إربد إلى المدينة الطبية في عمّان



 
 






الأكثر مشاهدة

 