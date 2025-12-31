تربية قصبة اربد تنجز حزمة من المشاريع التنموية في مدارسها

الوكيل الإخباري- أنجزت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، ضمن خطتها السنوية، حزمة متكاملة من المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة والتوسعات الصفية في عدد من مدارس اللواء، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير البيئة المدرسية في اللواء.

وقال مدير تربية اللواء الدكتور رعد الخصاونة، إن الفرق الفنية في قسم الأبنية أنهت أعمال صيانة مبرمجة وشاملة لـ80 مدرسة، تضمنت تحديث الشبكات الكهربائية، وصيانة المرافق الصحية والوحدات الصفية، إلى جانب تزويد عدد من المدارس بـ73 وحدة تكييف، وتعبيد الساحات المدرسية بالخلطات الإسفلتية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة للطلبة والكوادر التدريسية.



وفيما يتعلق بالأبنية المدرسية الجديدة أوضح أن المديرية تشهد تقدمًا ملحوظًا في نسب إنجاز عدد من المشاريع المدرسية الكبرى؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في مدرسة "جميلة بوعزة الأساسية للبنات" والمدرسة المقامة على أرض مدرسة "الحسن بن الهيثم" نحو 70 بالمئة، إلى جانب الشروع في العمل بمدرسة "آمنة بنت وهب" على أرض مشتركة مع مدرسة ابن زيدون الأساسية للبنين.

وبين أن هذه المشاريع تُنفذ ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى الاستغناء عن الأبنية المستأجرة وتوفير مبانٍ مدرسية نموذجية مملوكة للوزارة.



وأكد أن مشروع مدرسة "مرو الأساسية للبنين"، الذي يُنفذ ضمن المكارم الملكية السامية، شارف على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 85 بالمئة، لافتًا إلى إنجاز 12 غرفة صفية في مدرسة "الزرنوجي الثانوية"، إضافة إلى توسعات صفية في مدرستي "شفيق ارشيدات" و"حديقة تونس"، لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد الطلبة.



وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، استعرض الخصاونة أوجه التعاون مع بلدية إربد الكبرى ومديرية حماية البيئة في تنفيذ مبادرات بيئية وحملات نظافة لترسيخ مفاهيم الاستدامة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع "يدًا بيد لشوارع آمنة" في مدرسة "رفيدة الأسلمية الأساسية" بالشراكة مع منظمة (URBAN)، لتنظيم حركة السير أمام بوابات المدارس والحد من حوادث الدهس.