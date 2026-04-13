تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني

وقالت الخوالدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه نظرا للإقبال الكثيف على مسار التعليم المهني والتقني في اللواء عمدت المديرية إلى إدخال تخصصي الطفولة المبكرة في مدرسة الربيع الثانوية للبنات، والرعاية الصحية في مدرسة بلعما الثانوية للبنات.
وأضافت أن مجموع التخصصات المهنية المعتمدة على المسار المهني والتقني بلغ 11 تخصصا موزعة على 10مدارس، لافتة إلى أن مجموع الطلبة المنتظمين في المسار بلغ أكثر من 1400 طالب وطالبة.
وأشارت الخوالدة إلى أن المديرية عملت في وقت سابق على استحداث تخصصات (BTCE) في مدرسة الأميرة راية بنت الحسين الثانوية للبنات بتخصص الفن والتصميم، وفي مدرسة الأميرة إيمان بنت الحسين المهنية الثانوية للبنات بتخصص الرعاية الصحية، فيما جرى فتح تخصص الرياضة ضمن هذا المسار في مدرسة فوزي الملقي الثانوية للبنين.
