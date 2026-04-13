تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني

الوكيل الإخباري- استحدثت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق تخصصات جديدة في مسار التعليم المهني (BETC) شملت تخصصي الطفولة المبكرة والرعاية الصحية، وفقا لمديرة تربية اللواء ايمان الخوالدة.

اضافة اعلان



وقالت الخوالدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه نظرا للإقبال الكثيف على مسار التعليم المهني والتقني في اللواء عمدت المديرية إلى إدخال تخصصي الطفولة المبكرة في مدرسة الربيع الثانوية للبنات، والرعاية الصحية في مدرسة بلعما الثانوية للبنات.