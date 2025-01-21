تربية لواء الكورة تحتفل بيوم الشجرة

وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة، سهل العبيدات، أهمية الشجرة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دور المدرسة في تعزيز الوعي البيئي من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات.
من جانبها، أوضحت مديرة المدرسة، الدكتورة وفاء السوالمة، أن هذه الفعالية تسهم في غرس مفاهيم الحفاظ على البيئة بين الطلبة، مؤكدةً أنها تشكل فرصة لإبراز دور المدرسة في نشر ثقافة التشجير وتعزيز القيم البيئية.
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