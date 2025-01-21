تربية لواء الكورة تحتفل بيوم الشجرة

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم لواء الكورة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة في مدرسة سمية الأساسية المختلطة.

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وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة، سهل العبيدات، أهمية الشجرة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دور المدرسة في تعزيز الوعي البيئي من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات.