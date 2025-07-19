تربية لواء الوسطية تختتم فعاليات النادي الصيفي

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الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة فعاليات النادي الصيفي على مستوى المديرية في مدرسة كفر أسد الأساسية المختلطة، ضمن البرنامج الوطني الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات المملكة. اضافة اعلان





وأكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، أهمية الأندية الصيفية في صقل شخصية الطلبة، وتنمية مهاراتهم الحياتية والاجتماعية، واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بطرق تربوية فاعلة.



وأشار الخصاونة، إلى أن هذا البرنامج يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز بيئة تعلم ممتعة وآمنة تسهم في بناء قدرات الطلبة وتمكينهم معرفياً وسلوكياً.



وأشار الخصاونة، إلى أهمية هذه التجربة التربوية، التي تمزج بين التعليم والترفيه، وتعزز قيم الانتماء والمواطنة والتعاون في نفوسهم، منوهًا إلى أن الأندية الصيفية لهذا العام جاءت ضمن خطة الوزارة لتعزيز دور المدارس كمراكز تنموية مجتمعية خلال العطلة الصيفية، وتضمنت برامج متنوعة في مجالات أكاديمية، فنية، بيئية، ورياضية.



واشتملت فعاليات الحفل على مسابقات ثقافية ومقابلات صحفية وعروض مسرحية قدّمها الطلبة المشاركون، مما أظهر أثر التدريب الذي تلقوه ضمن برامج النادي، وأبرز قدراتهم الإبداعية في مجالات متعددة.