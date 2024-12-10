تربية لواء قصبة اربد تنظم ملتقى التعليم المهني

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية تربية لواء قصبة اربد أمس الاثنين، ملتقى التعليم المهني "آفاق وتطلعات" في غرفة تجارة اربد.



وأكد مدير التربية الدكتور تيسير الجراح، خلال رعايته للملتقى، أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التوجه نحو التعليم المهني والتقني، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم جهود التطوير التعليمي.



من جهته، أوضح مستشار وزير التربية لشؤون التعليم المهني، المهندس إبراهيم رماضنة، أن الوزارة مستمرة في مواكبة التطورات الحديثة في التعليم المهني من خلال استحداث وحدات وبرامج جديدة مثل تخصصات البناء والإنشاءات والتجميل.



وأشار إلى أن الوزارة استحدثت برنامج التعليم المهني التقني BTEC بـ 6 تخصصات مهنية، ثم أضافت 4 لرفد سوق العمل الأردني بتخصصات جديدة، وإيجاد ايدي عاملة مدربة تمتلك المهارة والمعرفة، مبينا أن الوزارة تسعى إلى إضافة تخصصات جديدة كتخصص الرعاية الصحية والنفسية وتخصص الطفولة المبكرة.



بدوره، قال مندوب كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن "إحدى برامج مؤسسة ولي العهد" الدكتور محمود لبابنة، إن الكلية تضم نخبة من المدربين المؤهلين لتزويد المتدربين بالكفايات المهنية والتقنية والحياتية ، وتدريبهم على التخصصات المهنية المتنوعة المطلوبة في سوق العمل.



وأوضح أن الكلية لديها سبع كليات موزعة في مختلف أنحاء المملكة، "حكما وإناث اربد وياجوز وسحاب وعين الباشا وغور الصافي والعقبة"، لافتا إلى أن الكلية تعمل حاليا على بناء مقرها الرئيسي في بيادر وادي السير.



من جانبه، أكد رئيس قسم التعليم المهني بالمديرية المهندس محمد الخموس، أن 2087 طالبا وطالبة التحقوا بالتعليم المهني موزعين على 18 مدرسة في اللواء، موضحا أن المديرية وضعت خطة للتوسع في المدارس المهنية، بما يراعي التوزيع الجغرافي والإقبال المتزايد على التعليم المهني.





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